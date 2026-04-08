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Spanisch lernen: Wie Sie sich für Ihre Landsleute fremdschämen und über Namensvettern freuen

"Homólogos" sind "Amtskollegen". Was sie mit "paisanos", "compatriotas" und "tocayos" zu tun haben

Die Amtskollegen („los homólogos“) Pedro Sánchez und Friedrich Merz.

Die Amtskollegen („los homólogos“) Pedro Sánchez und Friedrich Merz. / OLIVER HOSLET/EFE

Tom Gebhardt

Tom Gebhardt

Manchmal fremdschämen wir uns, aber irgendwie freuen wir uns doch, wenn wir ihnen hin und wieder über den Weg laufen: los compatriotas, also diejenigen, die la misma patria (dasselbe Vaterland) haben, also die „Landsleute“. Im Singular spricht man von el compatriota oder la compatriota. Im Deutschen muss man sich die Frage stellen, ob man im Femininum von einer „Landsfrau“ oder von einer „Landsmännin“ sprechen will. Manchmal ist Deutsch komisch! Als Synonym für compatriota haben die Spanier noch paisano (Landsmann) oder paisana (Landsfrau). Etwas verwirrend: Der Ausdruck de paisano kann bei Polizeibeamten auch „in zivil“ (also nicht in Uniform) bedeuten.

Wenn man nicht dasselbe Vaterland hat, sondern denselben Vornamen, ist man auf Deutsch ein „Namensvetter“. Auch hier ist es mit der weiblichen Form schwierig: Namensvetterin? Namensschwester? Namenskollegin? Auf Spanisch ist das einfacher: el tocayo oder la tocaya. Beide Formen beziehen sich aber immer auf den Vornamen (el nombre) und nie auf den Nachnamen (el apellido).

Warum das Verb "homologar" auf Mallorca wichtig ist

Und dann gibt es noch den Fall, dass man dieselbe Position innehat oder dasselbe Amt ausübt. Oft benutzen wir das, wenn sich zwei Außenminister (ministros del exterior) oder Regierungschefs (jefes de gobierno) treffen. Auf Deutsch sagen wir dann „Amtskollegen“. Die spanische Entsprechung wäre el homólogo oder la homóloga. Typisches Beispiel: El jefe de gobierno español se ha reunido con su homólogo alemán. (Der spanische Regierungschef hat sich mit seinem deutschen Amtskollegen getroffen.)

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Für Deutsche auf Mallorca wird irgendwann auch das Verb homologar wichtig, beziehungsweise das Substantiv la homologación. Beide lassen sich nur schwer ins Deutsche übersetzen. Homologar bedeutet so etwas wie „amtlich für gleichwertig anerkennen“. Typisches Beispiel ist die homologación einer Fachausbildung oder eines akademischen Titels: Soy enfermera pero para poder ejercer en España tendría que homologar mi título. (Ich bin Krankenschwester, aber um den Beruf in Spanien ausüben zu können, müsste ich meinen Titel anerkennen lassen.)

Der Wortschatz zum Thema.

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

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