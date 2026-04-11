Spanisch lernen: Warum die Spanier den Deutschen beim Reisen ins All voraus sind

Einen Mond mit Pfeife im Mund wird man in spanischen Kinderbüchern nicht finden. Schließlich wird eine Pfeife stereotypischerweise eher mit älteren Männern in Verbindung gebracht. Und la Luna (der Mond) ist auf Spanisch, Katalanisch oder in anderen romanischen Sprachen eindeutig weiblich.

Auch interessant: Auf Spanisch unterscheiden wir zwischen la luna (kleingeschrieben), wenn es um irgendeinen Mond geht, der als Satellit (el satélite) um irgendeinen Planeten (el planeta) kreist – und la Luna (großgeschrieben), wenn es sich im Sinne eines Eigennamens um unseren geliebten Erdenmond handelt. Das ist übrigens bei „der Erde“ ebenso: Unser Planet ist la Tierra, während die Erde auf einem Acker als la tierra bezeichnet wird.

Weltall-Vokabular

Diese Tage reden wir natürlich über die cara oculta de la Luna, also „die verborgene Seite des Mondes“. Man könnte auch el otro lado de la Luna (die andere Seite des Mondes) sagen, aber das poetisch klingende Schlagwort auf Spanisch ist la cara oculta (wörtlich etwa „das verborgene Gesicht“). Der Ausdruck la cara bedeutet auf Spanisch nicht nur „Gesicht“, sondern eben auch „Seite“. Die Redewendung la otra cara de la moneda (wörtlich „das andere Gesicht der Münze“) ist das, was man auf Deutsch „die Kehrseite der Medaille“ nennt.

Auf Mallorca wird auch darüber geredet, dass die Besatzung (la tripulación) der cápsula espacial (Raumkapsel) oder nave espacial (Raumschiff) un eclipse solar (eine Sonnenfinsternis) erlebt hat. So wie wir Insulaner im kommenden August mussten sie sich an Bord dazu gafas de eclipse (Sonnenfinsternisbrillen) aufsetzen. Inzwischen sind los científicos (die Wissenschaftler) längst wieder zurück en la órbita terrestre (auf der Erdumlaufbahn), wo sie von der fuerza de la gravedad de la Tierra (Erdanziehungskraft) beeinflusst werden.

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Übrigens sind die Spanier auf den Wettlauf durch den Weltraum (la carrera por el espacio) zumindest sprachlich hervorragend aufgestellt: Sie kennen neben dem Verb aterrizar (landen) auch alunizar (auf dem Mond landen) und amartizar (auf dem Mars landen) sowie die Substantive el aterrizaje (Landung), el alunizaje (Mondlandung) und el amartizaje (Marslandung.)

Wortschatz

Wortschatz zum Weltraum / MZ

Himmelskörper, Wochentage und Muttermale Der Montag ist nach dem Mond benannt, so wie sich auch el lunes von la luna herleitet. Beim Dienstag ist die Übereinstimmung zwischen den Sprachen schwieriger zu entdecken: El martes (Dienstag) hängt mit dem Planeten Marte (Mars) beziehungsweise mit dem Kriegsgott Mars zusammen. Der deutsche Dienstag hat sprachlich nichts mit dem Dienst zu tun, sondern war dem germanischen Gott Ziu oder Tyr geweiht. „Muttermale“ auf der Haut heißen auf Spanisch los lunares. Früher ging man davon aus, dass sie vom Mond beeinflusst wurden. Heute sorgen wir uns bei Haut flecken eher um die Sonnenstrahlung

Warum bei Kfz-Versicherungen von „lunas“ die Rede ist Die Windschutzscheibe im Auto nennen wir im Alltag meist el parabrisas, was sich etwa mit „Das-für-gegen-den-Fahrtwind“ übersetzen lässt. Die Seitenfenster bezeichnen wir als la ventanas laterales del coche. Die „Heckscheibe“ist auf Spanisch el cristal trasero oder la luneta trasera. Der Ausdruck luneta (eine Verkleinerungsform von luna) kommt wohl daher, dass die Heckscheiben der Autos früher eine Halbmond-Form hatten (man denke an den alten VW Käfer). Und diesem Umstand ist es wohl auch zu verdanken, dass in Bezug auf Autos, insbesondere bei Reparaturen oder in Versicherungs - policen, die Autoscheiben auch lunas genannt werden.

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