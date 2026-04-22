Spanisch lernen: Mit diesen Vokabeln sind Sie dafür gerüstet, sich auf Mallorca in einem Verein zu engagieren

Das Wort scheint zunächst einfach: participar (teilnehmen, teilhaben) kommt von parte (Teil, Anteil). Ein Schiedsrichter (el árbitro) sollte sich imparcial (unparteiisch) verhalten. Aber als parte oder miembro (Mitglied) einer beliebigen Vereinigung (la entidad) oder Institution (la institución) ist meist das Gegenteil der Fall: Es ist besser, sich einzubringen (implicarse), aktiv zu beteiligen (participar de manera activa) und sich zu engagieren (das Verb compremeterse lässt sich in etwa mit „Verantwortung übernehmen“ übersetzen). Das gilt für jeden Verein (el club), Verband (la asociación), die Nachbarschaftsvereinigung (la junta vecinal), eine Kooperative (la cooperativa), die Eigentümergemeinschaft (la comunidad de propietarios), die Gemeinde / Kommune (el municipio) oder die Gesellschaft im Allgemeinen (la sociedad en general).

Als zugezogene Wahlmallorquiner verstecken wir uns manchmal hinter der Sprachbarriere: No me voy a enterar de nada. (Ich werde nichts mitbekommen.) Aber wenn wir uns bestimmte Schlüsselbegriffe (las palabras claves) aneignen, stellen wir bald fest, dass alles sehr ähnlich abläuft, wie wir es von daheim gewohnt sind: Es gibt Versammlungen (la asamblea, la junta, el pleno), zu denen mit einer convocatoria (Einladung) geladen wird. Allen participantes (Teilnehmern) liegt die Tagesordnung (el orden del día) vor. Irgendjemand ist presidenta (Vorsitzende) oder presidente (Vorsitzender). Jemand anders fungiert als secretario (Schriftführer) und ist somit für das Protokoll (el acta) zuständig. Manchmal gibt es einen Vorstand (la mesa directiva) mit stellvertretendem Vorsitzenden (vicepresidente), Beisitzern (los vocales) und Kassenwärtin (la tesorera).

Die Debatte wird eröffnet

Unter dem Tagesordnungspunkt renovación de cargos wird meist der alte Vorstand entlastet (se aprueba la gestión de la mesa directiva), und es finden Neuwahlen statt. Man spricht über Einnahmen (los ingresos) und Ausgaben (los gastos), stellt Anträge (presentar una moción / una solicitud), eröffnet die Debatte (abrir el debate) und stimmt schließlich dafür oder dagegen (votar en favor o en contra). Unter dem Punkt ruegos y preguntas wird über „Verschiedenes“ gesprochen.

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

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