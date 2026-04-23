Spanisch lernen: Warum Bücher, Rosen und Drachen auf Mallorca zusammengehören

Gerade weil wir diese Tradition aus der Heimat überhaupt nicht kennen, lohnt es sich mit Einheimischen über den Dia de Sant Jordi, also den Tag des Heiligen Georgs oder Georgstag zu sprechen. Warum ist er gleichzeitig der día del libro (Tag des Buches) und día del amor (Tag der Liebe)? Und was hat das mit Sankt Georg, dem Drachentöter zu tun?

Zunächst einmal die Basics: Sant Jordi ist der katalanische Ausdruck für San Jorge und entspricht dem Heiligen Georg, der in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt verehrt wird und um den sich entsprechend verschiedene Legenden ranken. Meist haben sie mit einem Drachen (un dragón) zu tun, der Menschenopfer von den Bewohnern einer Stadt forderte.

Als eine Prinzessin (una princesa) geopfert werden sollte, tötete Jordi–Jorge–Georg den Drachen mit einer Lanze (con una lanza). Aus dem Drachenblut (sangre del dragón) entwuchs ein Rosenstrauß (un rosal). Dass man sich also an Sant Jordi eine Rose als Symbol der Liebe schenkt, wird aus der Geschichte verständlich.

Und die Bücher?

¿Y qué tiene que ver todo eso con los libros? (Und was hat das alles mit den Büchern zu tun?) Da waren mehrere andere Helden im Spiel: Hace cien años un editor valenciano propuso crear un Día del Libro para conmemorar a Miguel de Cervantes y William Shakespeare, ambos supuestamente fallecidos el 23 de abril de 1616. (Vor hundert Jahren schlug ein valencianischer Verleger vor, einen Tag des Buches zu schaffen, um Miguel de Cervantes und William Shakespeare zu ehren, die beide am 23. April 1616 verstorben sein sollen.

Besonders in Katalonien wurde es zur Tradition, dass Frauen an dem Tag eine Rose und Männer ein Buch geschenkt bekamen. Erst viel später wurde der Tag von der UNESCO zum Internationalen Tag des Buches erklärt. Wichtige Frage: ¿Se puede regalar un libro a una mujer y una rosa a un hombre? (Darf man einer Frau ein Buch und einem Mann eine Rose schenken?) Die Antwort ist: ¡Sí, por supuesto! (Ja, selbstverständlich!) Hoy en día es una celebración para regalar cultura y amor a cualquier ser querido. (Heutzutage ist es ein Fest, um Kultur und Liebe an jeden zu verschenken, den man mag.)

Wortschatz / MZ

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