Spanisch lernen mit der MZ: So nennt man niedliche Tierbabys - und so ihr Fleisch

Ob Mensch oder Tier: Frisch auf die Welt gekommene Lebewesen (seres vivos recién nacidos) erfreuen unser Herz auf ganz besondere Weise. Fast reflexartig sagen wir auf Deutsch „Wie niedlich!“ oder „Wie süß!“ Das lässt sich auf Spanisch mit ¡Qué mono! oder ¡Qué tierno! übersetzen. Spanier steigern das gerne noch, indem sie ausrufen: ¡Me lo como! (Ich esse es auf!) Das klingt für unsere Ohren vielleicht etwas befremdlich, ist aber wirklich ganz lieb gemeint.

Achtung, Verwechslungsgefahr

Für neugeborene Tiere gibt es oft ganz spezifische Ausdrücke. Das Baby von Hahn und Henne (la cría del gallo y de la gallina) heißt auf Deutsch „Küken“ und auf Spanisch eigentlich pollo. Da wir das Wort pollo aber inzwischen fast ausschließlich in der Bedeutung „Hühnerfleisch“ benutzen, sagen wir zum Hühnerküken besser polluelo oder pollito. Wenn, wie dieser Tage geschehen, in einem Nest (el nido) im Tramuntana-Gebirge mal wieder ein „Mönchsgeierküken“ schlüpft, ist es ein polluelo de buitre negro (wörtlich übersetzt also ein „Küken des schwarzen Geiers“).

Da der Mensch nun einmal dazu tendiert, Tierbabys zu verspeisen, gibt es das Problem mit der Verwechslung öfter: Das Baby von Kuh und Bulle / Stier (el bebé de la vaca y el toro) ist auf Deutsch das Kalb. Auf Spanisch sagt man el ternero. In der weiblichen Form (la ternera) bedeutet es aber auch „Kalbsfleisch“ oder allgemein „Rindfleisch“. Und mit el lechón oder la lechona kann sowohl das „Ferkel“, also der Nachwuchs von Sau (la cerda) und Eber (el cerdo), gemeint sein oder aber das Fleisch vom „Spanferkel“. Bei Schaf (la oveja) und Bock (el carnero) ist es ähnlich: Ihr Junges heißt auf Spanisch el cordero (Lamm). Dasselbe Wort benutzen wir aber in Metzgerei oder Restaurant, wenn wir „Lammfleisch“ bestellen.

Hund, Katze, Frosch

Bei Tieren, die nicht zum Verzehr gezüchtet werden, besteht meist keine Verwechslungsgefahr: Perro (Hund, Rüde) und perra (Hündin) bekommen cachorros (Welpen). Eine gata (Katze) und ein gato (Kater) zeugen gatitos (Kätzchen). Froschweibchen (la hembra de rana) und Froschmännchen (el macho de rana) bekommen Kaulquappen (renacuajos), die zu Fröschchen (ranitas) heranwachsen. ¡Me las como! (Wie süß!)

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