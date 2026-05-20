Spanisch lernen: Warum "global" in Spanien nicht immer das bedeutet, was Deutsche denken

Man sollte meinen, das spanische Wort global erklärt sich ganz von allein. Schließlich haben wir den Begriff in gleicher Schreibweise und fast identischer Aussprache auch auf Deutsch: „global“. Und doch gibt es Bedeutungsunterschiede, die uns dieser Tage im Gespräch mit mallorquinischen Familien zu schaffen machen könnten. Der spanische Ausdruck wird nämlich nicht nur in der Bedeutung von „den ganzen Globus betreffend“, also „weltweit“, benutzt, sondern auch im Sinne von „allumfassend“.

Das aktuelle Beispiel: Abschlussprüfungen am Ende eines Schuljahres heißen laut Wörterbuch los exámenes finales. Wenn diese exámenes – ein anderes Wort ist las pruebas – aber den Stoff des gesamten Jahres abfragen, werden sie in Spanien auch pruebas globales – also „allumfassende Prüfungen“ – genannt. Klingt stressig, und das ist es dieser Tage auch für viele Schülerinnen und Schüler. Für die Eltern (los padres) ist das oft ebenfalls mit Stress verbunden. Termine werden abgesagt: Estamos con las pruebas globales. (Wir sind gerade in den Abschlussprüfungen.)

"Die ganze Erde betreffend" bis "grenzüberschreitend"

Zu unterscheiden ist global von ähnlichen Begriffen wie mundial (die Welt umfassend / Welt-), planetario (den Planeten, also die ganze Erde betreffend), universal (universell, allgemeingültig), total (total, alles umfassend), general (allgemein, die Allgemeinheit umfassend), transversal (quer, grenzüberschreitend, alles betreffend) oder integral (gänzlich, das Ganze umfassend).

Sie merken schon: Diese Konzepte überlappen sich in ihren Bedeutungen und müssen deshalb an Beispielen gelernt werden. Die „Erderwärmung“ wird meistens el calentamiento global genannt. Dabei handelt es sich zweifelsohne um ein fenómeno transversal (grenzüberschreitendes Phänomen) und ein problema planetario (ein den ganzen Planeten betreffendes Problem), das el total de la humanidad (die Gesamtheit der Menschheit) betrifft und deshalb eine preocupación universal (eine alle umfassende Sorge) sein sollte. El mundial ist hingegen nur die Abkürzung für el campeonato mundial (Weltmeisterschaft) und bezieht sich derzeit meist auf die bald beginnende „Herrenfußball-WM“.

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

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