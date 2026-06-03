Spanisch lernen: Von Andratx bis México – warum das "X" so unterschiedlich klingt

Der spanische Buchstabe „x“ kann sehr unterschiedlich ausgesprochen werden. Zum Glück gibt es dafür einigermaßen verlässliche und teilweise sogar angenehm dehnbare Regeln. Der Spoiler vorweg: Der Ländername „Mexiko“ – auf Spanisch México oder manchmal auch Méjico geschrieben – ist eine Ausnahme, über die viele Jahrzehnte lang gestritten wurde. Doch dazu zum Schluss.

"X" wird auf Spanisch nicht immer gleich ausgesprochen

Normalerweise wird das „x“ in spanischen Wörtern wie das deutsche „x“ (also etwa „ks“) oder wie ein scharfes deutsches „s“ ausgesprochen. Dem „ks“-Fall begegnen wir in Worten wie tóxico (giftig), máximo (maximal / höchstens) oder oxígeno (Sauerstoff). Besonders häufig ist das „x“ in der Silbe ex.

Grundregel ist hier: Folgt auf ex ein Konsonant – Beispiel extracto (Auszug, Extrakt) –, ist die Aussprache mit „ks“ korrekt, aber auch mit „s“ anerkannt (man darf „ekstrakto“ oder „estrakto“ sagen). Folgt ein Vokal – Beispiel exacto (exakt) –, sollte der „ks“-Laut benutzt werden, viele Spanier sagen trotzdem „esakto“. Sie müssen also beides verstehen können. Die seltenen Wörter, die mit „x“ beginnen (xenófobo = fremdenfeindlich; xilófono = Xylofon) werden mit einem „s“-Laut ausgesprochen.

Auf Mallorca, insbesondere bei Ortsnamen, kommt noch die katalanisch-mallorquinische Aussprache des Buchstabens „x“ hinzu. Weil dieser dem deutschen „sch“ entspricht sagen wir für Andratx „Andrátsch“, für Raixa „Raischa“, für Biniaraix „Biniaraisch“.

Stammt aus der Náhuatl-Sprache

Nun aber zu den absoluten Sonderfällen México oder mexicano (Mexikaner). Prägen Sie sich das ein, bevor die WM beginnt: Hier wird das „x“ grundsätzlich wie der deutsche Laut „ch“ (wie in Kuchen) gehaucht. Der Name stammt aus der Náhuatl-Sprache und wurde ursprünglich wie ein „sch“-Laut gesprochen.

Diesen Laut gab es im mittelalterlichen Spanisch noch, die Eroberer transkribierten deshalb mit dem damals üblichen „x“. Über die Jahrhunderte ging der „sch“-Laut verloren und veränderte sich in „ch“. In Madrid entschied man deshalb im 19. Jahrhundert auf die Schreibweise Méjico. Dagegen rebellierten die mexicanos so lange, bis im Jahr 1992 die spanische Sprachakademie wieder einlenkte. Empfohlen ist seither die Schreibweise México.

Wortschatz / MZ

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