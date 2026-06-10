Spanisch lernen: Mit diesen kleinen Wörtern klingen Ihre Sätze sofort besser

Wer schon andere Fremdsprachen gelernt hat, weiß das: Es gibt bestimmte Schlüsselbegriffe, die unsere Gedanken und Sätze ordnen und für unsere Zuhörer in einen Zusammenhang bringen. Diese Vokabeln, auf Spanisch heißen sie los conectores (also „Konnektoren“, im Sinne von „Verknüpfer“) sind oft sehr idiomatisch und deshalb mitunter schwierig zu übersetzen und zu merken. Aber das Lernen lohnt sich! Versprochen: Selbst wenn Sie nur einen dieser Sinnverknüpfer pro Woche lernen, werden Sie erstaunt sein, wie schnell Sie damit Sprünge beim Verbessern Ihres Ausdrucks in der spanischen Sprache machen.

Struktur für Ihre Sätze

Beginnen wir einen Satz mit por un lado (einerseits) oder en primer lugar (erstens), stellen sich die Zuhörer darauf ein, dass anschließend die Formulierungen por el otro lado (andererseits) oder en segundo lugar (zweitens) folgen. Andere Wendungen, die es uns erlauben, weitere Argumente hinzuzufügen, sind además (außerdem) oder asimismo (ebenfalls). Eine Schlussfolgerung leiten wir mit en consecuencia (folglich), así que (sodass) oder por lo tanto (deshalb) ein.

Zwischendurch wollen wir vielleicht einen Gedankengang betonen, indem wir ihn anders ausgedrückt wiederholen. Das Publikum weisen wir freundlicherweise darauf hin und beginnen den Satz mit einer Wendung wie en otras palabras (mit anderen Worten), es decir (das heißt), dicho de otra manera (anders gesagt) oder schlicht o sea (also). Am Ende schließen wir mit resumiendo (zusammenfassend), finalmente (schließlich) oder en conclusión (in Zusammenfassung) ab.

Überleiten nicht vergessen

Noch wichtiger wird die richtige Ein- oder Überleitung unserer Sätze, wenn wir zwischendurch sogenannte Gegengründe nennen: Dicen que mañana va a hacer mucho calor, aún así creo que deberíamos ir de excursión. (Morgen soll es richtig heiß werden, trotzdem finde ich, sollten wir die Wanderung machen.) Oder dicho de otra manera (anders ausgedrückt): A pesar del calor, daremos un paseo. (Trotz der Hitze machen wir einen Ausflug.) En otras palabras, aunque haga calor seguimos con nuestro plan. (Mit anderen Worten, obwohl es heiß wird, bleiben wir bei unserem Plan.)

Wortschatz / MZ

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