Spanisch lernen mit Elon Musk: Die Zahlenfalle bei Million, Milliarde und Billion

Rüsten Sie sich schon im Voraus auf dieses Gespräch, denn es wird auf Sie zukommen: Mit dem Börsengang von SpaceX (la salida a bolsa de SpaceX) könnte Elon Musk zum ersten Billionär der Menschheit werden. Die Vokabel auf Spanisch ist nicht so schwer: el primer billonario de la humanidad. Trotzdem wird es in den Debatten über la persona más rica del mundo (den reichsten Menschen der Welt) garantiert zu sprachlichen (und mathematischen) Verwirrungen kommen, was nicht zuletzt daran liegt, dass im Englischen von trillionaire die Rede ist. Also frischen Sie besser rechtzeitig Ihr spanisches Zahlenverständnis auf.

Bei un millón (eine Million) ist alles noch recht einfach. Und wer mehr als eine Million US-Dollar oder Euro hat, wird zum millonario (Millionär). Beim Milliardär wird es sprachlich schwieriger, denn Spanier sprechen bei Milliarden meist von mil millones (übersetzt also „tausend Millionen“). Der bisherige Reichtum (la riqueza actual) von Musk würde also auf rund ochocientos mil millones de dólares (achthunderttausend Millionen = 800 Milliarden Dollar) geschätzt. Der Milliardär wird zum milmillonario oder oft schwammig zum multimillonario (Multimillionär).

Wie konnte es so weit kommen?

Beim Billionär ist es wie erwähnt wieder einfacher, weil die Worte auf Deutsch und Spanisch ähnlich sind. Eine Herausforderung ist es jedoch, in allen Sprachen, eine Vorstellung von diesen Zahlen zu bekommen. Tío, es un millón de millones. (Mann, das sind eine Million Millionen.) Und jeder Teilnehmer im Gespräch hat einen wüsteren Vergleich parat. Es imposible gastar esa cantidad de dinero en una vida. (Es ist unmöglich, so viel Geld in einem Leben auszugeben.) Si una persona gastara un millón de dólares cada hora necesitaría más de un siglo para llegar a un billón. (Wenn eine Person eine Million Dollar pro Stunde ausgeben würde, bräuchte er mehr als ein Jahrhundert, um auf eine Billion zu kommen.) Dann wird irgendwann eine Stille entstehen. Und irgendjemand sagt: Eso no es justo, no es correcto, no es ético. (Das ist nicht gerecht, das ist nicht richtig, das ist nicht ethisch.) ¿Cómo hemos llegado a eso? (Wie sind wir nur dahin gekommen?)

Wortschatz / MZ

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