Spanisch lernen mit der MZ: So reden die Spanier - und so die Latinos

Spanisch wird in so vielen unterschiedlichen Ländern gesprochen, dass es natürlich eine riesige Vielfalt an Sprechweisen und landestypischen Ausdrücken gibt. Wir Nicht-Muttersprachler auf Mallorca merken das oft gar nicht. Schließlich weiß man bei vielen Menschen im Café oder auf der Straße gar nicht, wo sie herkommen. Nur alle vier Jahre bei der Fußball-WM ist das zum Glück anders, weil wir beim Public Viewing vielen Menschen begegnen, die sich ihre Nationalflagge ins Gesicht schminken. Zum Spanischlernen ist das superpraktisch. Nutzen Sie das!

Unabhängig von landesspezifischen Ausdrücken sollte man wissen, dass es grundsätzlich zwei große Strömungen gibt: das spanische Spanisch und das lateinamerikanische Spanisch. Das heißt natürlich nicht, dass alle latinos gleich sprechen – ganz und gar nicht. Aber es gibt ein paar Gemeinsamkeiten, die fast immer zutreffen.

Siezen, Duzen - oder was?

Der auffälligste Unterschied ist, dass im lateinamerikanischen Spanisch die zweite Person Plural durch die dritte Person Plural ersetzt wird. Wenn Spanier fragen ¿Cómo estáis vosotros? (Wie geht es euch?), sagen Lateinamerikaner also ¿Cómo están ustedes? (Wie geht es Ihnen?) Für Spanier klingt das wie Siezen, es ist aber nicht so gemeint. Denn latinos sagen auch zu zwei Kindern, die sie jeweils einzeln mit tú (du), ansprechen im Plural ustedes (Sie) und nicht vosotros (ihr). Nicht zuletzt deshalb brauchen alle großen internationalen Kinoerfolge zwei verschiedene Synchronisierungen ins Spanische.

Die Linsen von gestern...

Ein zweiter großer Unterschied ist die Verwendung der Vergangenheit. In Spanien gilt die goldene Regel: Was am heutigen Tag passiert ist, wird mit pretérito perfecto compuesto ausgedrückt, das sich mit unserem Perfekt vergleichen lässt, also: Hoy he comido lentejas. (Heute habe ich Linsen gegessen.) Fand die Aktion hingegen gestern oder früher statt, sagen die Spanier: Ayer comimos lentejas. (Gestern aßen wir Linsen.) In Lateinamerika gilt das so nicht. Es ist völlig üblich zu sagen Hoy comí lentejas. (Heute aß ich Linsen.) Spanier und Lateinamerikaner können sich über diesen Unterschied übrigens wirklich in die Haare kriegen.

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