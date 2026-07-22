Haben Sie bei der WM auch gerätselt? Darum singt niemand bei der spanischen Nationalhymne mit

Für die meisten Spanier ist das irgendwie ein unangenehmer Moment, wenn bei Spielen der Nationalmannschaft oder anderen Sportereignissen die Nationalhymne gespielt wird. Es entsteht diese etwas peinliche Passivität. Machen Sie sich doch mal beliebt und greifen den wunden Punkt auf: Warum singt keiner die spanische Hymne? (¿Por qué nadie canta el himno español?) Irgendjemand wird Ihnen die kurze Antwort geben: Na, weil sie keinen Text hat (Pues, porque notiene letra).

Eine der ältesten Hymnen Europas

Das Gespräch könnte hier zu Ende sein. Doch einer der Anwesenden will sein Allgemeinwissen anbringen: Es wurde halt nicht als Hymne komponiert (Es que no fue compuesto como himno). Es war ein Militärmarsch (Fue una marcha militar). Ursprünglich hieß sie Marsch der Grenadiere (Originalmente se llamaba la marcha de los granaderos). Einem der Könige, König Karl III., gefiel der, deshalb wurde der Marsch nach und nach bei offiziellen Staatsanlässen gespielt (A uno de los reyes, rey Carlos III, le gustaba mucho y se empezó a utilizar en actos oficiales de Estado). Er erhielt den Namen „Königsmarsch“, und irgendwann wurde er zur Nationalhymne (Se le dio el nombre Marcha real y en algún momento se convirtió en himno nacional). Es ist eine der ältesten Hymnen Europas (Es uno de los himnos más antiguos de Europa).

Damit müssen Sie sich nicht zufrieden geben. Legen Sie den Finger in die Wunde! (Meta el dedo en la llaga!): Na, wenn es sie schon so viele Jahre gibt, hätte ihr jemand einen Text schreiben können, oder? (¿Bueno, en tantos años de existencia alguien podría haberle puesto letra, no?).

Mehrere Versuche, einen Text zu schreiben

Der historisch bewanderte Gesprächspartner erklärt: Es gab mehrere Versuche in der Geschichte, aber keiner der Vorschläge hat sich am Ende durchgesetzt (Ha habido varios intentos durante la historia, pero ninguna propuesta ha cuajado al final). Und schließlich sagt jemand anderer: In diesem Land sind wir halt nicht so gut darin, uns zu einigen (Es que en este país no somos muy buenos en ponernos de acuerdo). Wir wüssten nicht einmal, in welcher Sprache wir singen würden (Ni sabríamos en qué idioma cantar).

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