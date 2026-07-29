Spanisch lernen: Was die spanische Kaufhauskette El Corte Inglés mit Stromausfall auf Mallorca zu tun hat

Die Vokabel la luz lernen wir im Spanischunterricht meist als „das Licht“. Wenn wir den Ausdruck el corte (der Schnitt) dazunehmen, könnte man beim Begriff el corte de luz – wörtlich also „Lichtschnitt“ – an Dinge denken wie Schneidevorgänge mit Lasertechnik. Aber nichts dergleichen. Denn ein corte ist auch eine „Unterbrechung“ oder ein „Ausfall“. Und der Ausdruck luz wird auf Spanisch auch als Synonym für „elektrisches Licht“ und damit im übertragenen Sinne auch als „Strom“ im Allgemeinen benutzt. El corte de luz ist also nichts weiter als der „Stromausfall“. Gleichbedeutende Ausdrücke sind el corte de electricidad oder umgangssprachlicher el apagón (abgeleitet vom Verb apagar = ausschalten).

Das ist ja wie auf Kuba

Wer dieser Tage die Stromausfälle an der Playa de Palma erlebt hat, kann mit Spaniern so darüber sprechen: Estuvimos todo el fin de semana sin luz. (Wir hatten das ganze Wochenende keinen Strom.) Und wer übertreiben will, fügt hinzu: Eso parece Cuba. (Das ist ja wie auf Kuba.)

Aber zurück zum Wort corte: Warum, so werden sich manche fragen, heißt die bekannteste spanische Kaufhauskette eigentlich El Corte Inglés – Englischer Stromausfall? Englische Unterbrechung? Der Blick ins Wörterbuch bringt noch mehr Verwirrung. Denn el corte oder auch weiblich la corte kann in so unterschiedliche Bedeutungen schlüpfen wie: Schnitt, Wunde, Zuschnitt, Frisur, Abschaltung, Abfuhr, Hemmung, Peinlichkeit, Hof oder Gericht. Die letzten beiden fallen aber als Übersetzungen für El Corte Inglés aus, weil es sich um weibliche Worte handelt: La corte ist der königliche Hof oder das Gericht.

Englischer Stromausfall?

Die Auflösung ist leicht, wenn man bedenkt, dass sich die Kaufhauskette ursprünglich aus einer kleinen Schneiderei in Madrid entwickelte. In der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert bezog sich der Name also auf einen modischen Schnitt aus dem Ausland: englische Schnittmuster, Klamotten nach englischem Stil. Erst nach und nach entwickelte sich daraus ein Bekleidungsgeschäft und später das Konzept eines großen modernen Kaufhauses (auf Spanisch los grandes almacenes = große Lagerhäuser) mit Importware, wie man es nur aus dem Ausland kannte.

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