Spanisch lernen: So reden Sie mit, wenn die Natur brennt und alle über die Hitze stöhnen

Seit Tagen (desde hace días) verfolgt Spanien (España) die Nachrichten über die Waldbrände (los incendios forestales) an mehreren Orten. Die Fernsehbilder zeigen die Flammen (las llamas) und erschöpfte bomberos (Feuerwehrleute) beziehungsweise equipos de extinción (Löschmannschaften). Da kann man sich schon denken, dass das keine guten Nachrichten sind.

Bestimmte Fachbegriffe sollten wir kennen: Da gibt es varios focos (verschiedene Brandherde) und flancos (Flanken). Ein incendio (Brand) se expande (vergrößert sich). Dabei spielen Gelände (el territorio), die Temperatur (la temperatura) und natürlich Wind (el viento) eine Rolle. Manche Brände erzeugen so viel Hitze (tanto calor), dass sie eine schwer unter Kontrolle zu bringende Eigendynamik (una vida propia difícil de controlar) entwickeln. In dieser Phase hören wir von carreteras afectadas (betroffene Straßen), localidades evacuadas (evakuierte Ortschaften) und auch von Todesopfern (las víctimas mortales) und Verletzten (los heridos).

Der beste Brand ist der, der nie ausbricht

Dann folgen die besseren Nachrichten: Zunächst gelingt es, dass „Feuer einzudämmen“ (contener el fuego). Im nächsten Schritt wird der „Brand unter Kontrolle gebracht“ (controlar el incendio). Erst dann erfolgt das „Löschen des Feuers“ (apagar el fuego). Dabei helfen Löschflugzeuge (hidroaviones para la extinción de incendios), Hubschrauber (los helicópteros) und auch Feuerwehrleute mit Schläuchen (bomberos con mangueras). Am Ende gilt es, die Brandstelle zu beobachten (vigilar), damit das Feuer nicht erneut ausbricht (volver a activarse).

Das Wichtigste gerät aber leider viel zu oft schnell in Vergessenheit (se queda en el olvido): El mejor incendio es el que no se active nunca. (Der beste Brand ist der, der nie ausbricht.) Im Gespräch mit spanischsprachigen Freunden auf der Insel wird deshalb irgendjemand daran erinnern: Lo más importante es prevenir para evitar los incendios. (Das Wichtigste ist es vorzubeugen, damit keine Brände entstehen.) Con el cambio climático los incendios se hacen más probables. (Mit dem Klimawandel werden Waldbrände immer wahrscheinlicher.)

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