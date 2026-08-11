¿Dónde verás el eclipse?: So reden Sie auf Mallorca über die Sonnenfinsternis

Werden wir die vollständige Sonnenfinsternis (el eclipse total de sol) wirklich sehen? Oder schiebt sich im letzten Moment eine Wolke (una nube) zwischen uns und das Himmelsspektakel? Stehen wir am Ende doch am falschen Ort und der Schatten eines Berges (la sombra de una montaña) oder ein Gebäude (un edificio) verdeckt uns die Sicht (nos tapa la vista)? Was auch immer am Mittwochabend um halb neun (el miércoles a las ocho y media) passiert – auf keinen Fall sollten wir die Gelegenheit verpassen, mit unseren mallorquinischen Nachbarn ins Gespräch zu kommen und in Vorbereitung darauf wichtige Spanischvokabeln zu lernen.

Die Unterhaltung beginnt selbstverständlich mit der offensichtlichsten Frage: ¿Dónde verás el eclipse? (Wo wirst du die Sonnenfinsternis sehen?) Erstaunlich viele antworten noch: No lo sé, creo desde mi casa la podremos ver. (Ich weißt es nicht, ich glaube, von zu Hause aus müssten wir sie sehen können.) Für Leute, die sich seit Wochen mit dem Thema auseinandersetzen, ist diese Antwort verwunderlich. Pero eso lo puedes averiguar en un página web. (Aber das kannst auf einer Webseite nachschauen.) Eso es justo antes de la puesta del sol. (Das ist genau vor Sonnenuntergang.) Si no tienes vista libre hacia el oeste, no lo verás. (Wenn du keine freie Sicht nach Westen hast, siehst du es nicht.) Si quieres te paso un enlace donde lo puedes averiguar. (Wenn du willst, gebe ich dir den Link, wo du das nachschauen kannst.)

Lust und Frust der Sonnenfinsternis

Unter vielen Insulanern hat sich ein gewisser Frust breitgemacht. La isla estará a tope y no sé si podremos ir en coche al sitio donde me gustaría ir. (Die Insel wird total voll sein, und ich weiß nicht, ob ich mit dem Auto dort hinfahren kann, wo ich gerne hinwill.) Esto se ha convertido en un negocio. (Das hat sich in ein Geschäft verwandelt.) Zum Entgegnen: Mira, tenemos la suerte de vivir en una isla donde se verá un espectáculo muy especial. (Schau, wir haben das Glück auf einer Insel zu leben, wo man ein besonderes Schauspiel sehen kann.) No nos amarguemos porque otra gente vendrá de lejos para verlo también. (Wir sollen uns nicht darüber ärgern, dass andere von weit her anreisen, um es auch zu sehen.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

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