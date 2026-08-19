Spanisch lernen: Ein Wort genügt, um über jede Art von "Viech" zu sprechen

Von der Kakerlake (la cucaracha) bis zur Mücke (el mosquito) : Im luftfeuchten Hochsommer fühlt sich dieses Getier auf Mallorca besonders wohl. Im Gespräch darüber – ja, das muss leider manchmal sein – ist ein Ausdruck besonders praktisch: el bicho beziehungsweise im Plural los bichos. Das Praktische ist, dass es sehr vage und ungenau bleibt. Je nach Zusammenhang kann es ein „kleines Krabbeltierchen“ sein oder auch ein größeres „Tier“ bezeichnen. Im Stierkampf bezeichnet es zum Beispiel den „Kampfstier“ und in der Kombination un bicho raro (wörtlich „ein komisches Viech“) auf einen Menschen bezogen einen „komischen Kauz“.

Im Alltag begegnen wir dem Wort zum Beispiel so: Algún bicho me picó anoche durante la cena. (Irgendein Viech hat mich gestern beim Abendessen gestochen.) Tengo unas picaduras raras en los tobillos. (Ich habe so komische Stiche an den Fußgelenken.) Qué extraño, a mi no me picó nada. (Komisch! Mich hat nichts gestochen.) No me sorprende nada. Todos los bichos siempre vienen a mí. Siempre me pican. (Das überrascht mich nicht. Alle Viecher stürzen sich immer auf mich. Ich werde immer gestochen.)

Wenn Stiche und Bisse jucken

Der Begriff picadura ist ebenfalls praktisch, denn er kann sowohl „Stiche“ meinen (la picadura de mosquito = „Mückenstich“) als auch „Bisse“ (la picadura de pulga = „Flohbiss“) oder sogar eine „Vernesselung durch Quallen“ (la picadura de medusa) beschreiben. Der Ausdruck me pica mucho bezieht sich auf das lästige Gefühl, das die Stiche, Bisse oder Verbrennungen hervorrufen, bedeutet also wahlweise „es juckt total“ oder „das brennt höllisch“.

Aber zurück zu den bichos. In Bezug auf Menschen ist das meistens keine besonders schmeichelhafte Beschreibung: Cuidado con este nuevo amigo tuyo, es un mal bicho. (Vorsicht mit diesem neuen Freund, den du hast, das ist ein fieser Typ.) Etwas weniger negativ ist dieser Ausdruck: Con Carlos nunca sabes lo que piensa. Siempre te saluda pero no te mira en la cara. En el instituto siempre fue el bicho raro. (Bei Carlos weißt du nie, was er denkt. Er grüßt immer, aber schaut dir nie ins Gesicht. In der Schule war er immer der komische Kauz.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

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