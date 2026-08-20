Von „Hola“ bis „Bon dia“: Wo man auf Mallorca Spanisch und Katalanisch lernt

Schon einmal im Kalender anstreichen: Anfang September starten die Einschreibefristen für Spanisch- und Katalanischkurse im Herbst und Winter. Wir geben einen Überblick über die Angebote der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen auf Mallorca.

Sprachkurse an der offiziellen Sprachschule in Palma

Die offizielle spanische Sprachenschule Escuela Oficial de Idiomas de Palma (EOI) bietet neben Spanisch- und Katalanischkursen auch weitere Sprachen an. Der Anmeldezeitraum beginnt am 7. und endet am 17. September, am 8. September findet der Einstufungstest statt. Die Kosten für den Präsenzkurs belaufen sich bei jedem Niveau (Spanisch von A1 bis C1, Katalanisch von A1 bis C2) auf circa 196 Euro, wobei es bei bestimmten Voraussetzungen Vergünstigungen gibt. Die Kurse gehen von Oktober bis Mai. Je nach Kursart und -modus haben Teilnehmende im Schnitt vier Unterrichtsstunden in der Woche. Mehr Informationen auf eoipalma.com

IEB: Katalanischkurse in Palma, Calvià, Inca und Manacor

Zum Katalanischlernen ist das Institut d’Estudis Baleàrics eine wichtige Anlaufstelle. Die Online-Anmeldung ist ab Anfang September geöffnet. Die Kurse beginnen im Oktober und dauern bis Januar. Es gibt A1 und das „Nivell sigüent“ (A2–C2 und LA) zur Auswahl. Um an letzteren Kursen teilzunehmen, müssen die Lernenden entweder bereits einen Katalanischkurs besucht haben oder über einen Abschluss in Katalanisch verfügen. Alle Kurse mit Ausnahme des LA-Kurses (wo es vor allem um das Vokabular in der Verwaltung geht) können als Präsenzkurs (75 Stunden, drei Tage pro Woche) oder als virtueller Kurs (in Form einer Videokonferenz) belegt werden. Die Kosten sind unterschiedlich (A1–A2: 60 Euro, B1–B2: 80 Euro, C1–C2: 120 Euro). Ab B2 gibt es ebenfalls einen nur zeitweiligen Präsenzunterricht (60 Euro) ebenso wie Online-Unterricht mit Treffen, die alle zwei Wochen stattfinden (B2: 50 Euro, C1–C2 und LA: 70 Euro), wobei es auch hier bestimmte Vergünstigungen gibt. Die Kurse finden in Calvià, Inca, Manacor und Palma statt. Weitere Infos: llengua.iebalearics.org

Günstige Sprachkurse beim städtischen SMEA in Palma

Spanisch- und Katalanischkurse kann man auch bei dem städtischen Servicio de Educación de Personas Adultas (SMEA) in Palma belegen. Eine Anmeldung ist vom 1. bis 1 1. September möglich, davor muss ein Einstufungstest absolviert werden. Die Kurse finden vom 5. Oktober 2026 bis zum 28. Januar 2027 in Präsenz etwa zweimal pro Woche statt. In Palma gemeldete Personen zahlen 38 Euro, alle anderen 80 Euro Kursgebühr. Angeboten werden die Niveaus A1.1 bis A2.2. Mehr Informationen finden Sie auf cursospalmaeduca.es

Spanisch lernen an der Balearen-Universität

Ebenfalls möglich ist die Teilnahme an einem der Spanischkurse der Balearen-Universität UIB, die in Präsenzblöcken mit jeweils insgesamt 60 Stunden stattfinden und von September bis November und November bis Januar dauern. Die Teilnahme kostet 425 Euro pro Block, die Anmeldung läuft noch bis 14. September. Auch hier muss ein Einstufungstest durchgeführt werden. Der Präsenzkurs beginnt dann am 21. September. Mehr Infos auf fueib.org