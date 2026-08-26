Spanisch lernen: So jammern Sie auf Mallorca über die Hitze

Irgendwie passen die Worte zusammen: der agosto, also der Monat „August“, und der Begriff agotado, der in so unterschiedliche Bedeutungen schlüpfen kann wie „ausverkauft / vergriffen“oder „erschöpft / ausgelaugt“. Vom Ursprung her haben die Bezeichnungen nichts miteinander zu tun, aber im heißen Sommermonat August kommt es eben besonders häufig zu erschöpften Momenten. Deshalb lohnt es sich, den Ausdruck unter die Lupe zu nehmen.

Die Worte agotado (in der männlichen Form) oder agotada (weiblich) haben etwas mit dem Verb agotar zu tun. Das wiederum stammt vom Substantiv la gota (der Tropfen) ab. Wörtlich könnte man agotar also mit „austropfen“ oder „leer tropfen“ übersetzten. Das Partizip perfekt agotado ist also der Zustand, bei dem aus irgendetwas sämtliche Flüssigkeit herausgetropft ist.

Small-Talk-Gespräche Ende August

Und genauso fühlen sich viele Mallorquiner Ende August. Manchmal hat man das Gefühl, in den Small-Talk-Gesprächen gibt es nur noch ein einziges Thema, das etwa so beginnt. ¿Qué tal, como llevas el verano? (Na, wie geht es dir mit dem Sommer?) In der Antwort kommen wir dann zum besagten Wort des Monats: Fatal, ya no puedo más con ese calor. Estoy agotado / a. (Fatal, ich kann diese Hitze nicht mehr ab. Ich bin total ausgelaugt / im Eimer / durch den Wind.)

Sie haben jetzt die Wahl. Mitjammern geht so: Sí, este verano está siendo muy duro. Durante el día prácticamente no se puede salir. (Ja, dieser Sommer ist sehr hart. Tagsüber kann man eigentlich nicht aus dem Haus.) Und aufmuntern könnten Sie mit diesen Worten: Lo peor ya ha pasado. (Das Schlimmste haben wir hinter uns.) Es cuestión de aguantar una semanita más y ya casi casi estamos en septiembre. (Es geht darum, noch eine Woche auszuhalten, und dann ist schon fast September.)

Weil viele Unternehmen im Monat August schließen, verzögert sich die Belieferung von Geschäften. Deshalb hört man dort gerade auch oft die andere Bedeutung des Wortes agotado: „Das Produkt ist gerade vergriffen, das bekommen wir im September wieder rein.“ (Este procucto está agotado en este momento, lo volveremos a tener en septiembre.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

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