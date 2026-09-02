Wortschatz
Spanisch lernen: Warum das Wort "komplex" auf Spanisch besonders komplex ist
"Sin complejos" kann man mit "selbstsicher" übersetzen. Manchmal aber auch einfach nur mit "dreist"
Das spanische Wort complejo ist nicht einfach (simple), unmissverständlich (inequívoco) oder eindeutig (claro). Die Übersetzung ins Deutsche (la traducción al alemán) ist also vielschichtig und komplex (compleja), eher schwierig (difícil), manchmal kompliziert (complicado), oft mehrdeutig (ambigua) und hängt vor allem immer vom Kontext ab (siempre depende del contexto).
Beginnen wir beim Substantiv, also el complejo, den wir manchmal einfach mit dem deutschen Begriff „der Komplex“ übersetzen können. Allerdings begegnen wird dem Wort auf Spanisch viel öfter: zum Beispiel als complejo deportivo (Sportkomplex, Sportanlage, Sportzentrum), complejo vitamínico (Multivitaminpräparat), complejo hotelero (Hotelkomplex, Hotelanlage), complejo residencial (Wohnsiedlung) oder complejo turístico (touristische Anlage.)
Gesundes oder übertriebenes Selbstbewusstsein
Natürlich kennen wir auch den psychologischen Begriff eines Komplexes. Der beschreibt ja bekanntlich einen Zustand, in dem verschiedene negative Gefühle und Annahmen, oft in Bezug auf uns selbst, zu einem Verhaltensmuster (un patrón de comportamiento) werden und unser Handeln zu sehr bestimmen: el complejo de inferioridad (Minderwertigkeitskomplex), el complejo de culpabilidad (Schuldkomplex) und der complejo de Edipo (Ödipuskomplex) gehören zu den bekannten Beispielen.
Auf Spanisch hören wir oft, dass eine Person oder ein Handeln als sin complejos (also „ohne Komplexe“ / „komplexfrei“) beschrieben wird. Das klingt erst einmal positiv: Wir denken an eine selbstsichere Person (una persona segura de sí misma) mit gesundem Selbstwertgefühl (con la autoestima bien desarrollada). Der Ausdruck vivir sin complejos lässt sich mit „unbeschwert und unbefangen leben“ übersetzen. Und hablar sin complejos bedeutet „offen zu reden, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen“.
Manchmal nutzen wir die Bezeichnung auf Spanisch aber auch als Umschreibung, um ein übertriebenes Selbstbewusstsein zu kritisieren: also von jemandem, dem „überhaupt nichts peinlich ist“, der sich „für nichts schämt“ oder der vielleicht einfach nur „total dreist“ ist.
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