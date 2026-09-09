Wortschatz
Abschied vom Cutter: Was sich in Spaniens Apotheken ändert
Elektronische Rezepte treffen noch auf Schere, Barcode und Tesafilm – doch damit soll bald Schluss sein. Eine kleine Spanischlektion zum Abschied
Ganz persönlich gesprochen: Ich finde es schade, dass uns das witzige „Cutter-Schauspiel“ in spanischen Apotheken demnächst verloren geht. Ich verliere damit auch eine meiner liebsten Eselsbrücken. Lassen Sie mich das erklären und dabei ein paar wichtige Spanisch-Vokabeln erwähnen.
Beginnen wir beim Ort des Geschehens: der farmacia, also der Apotheke. Wichtig für die Aussprache: Das Wort wird in der Mitte betont, auf dem zweiten „a“. In der farmacia kaufen wir ja nicht nur Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (la crema solar con factor de protección alto), sondern hin und wieder auch Medikamente (los medicamentos). Und wer spanischer Kassenpatient ist, wird vermutlich gefragt: ¿Tiene receta médica? (Haben Sie ein Rezept vom Arzt?) Wird dies bejaht, folgt die Aufforderung: ¿Me permite ver su tarjeta sanitaria un momento? (Erlauben Sie mir einen Moment, Ihre Versicherungskarte zu sehen?)
Digitales Rezept, analoger Apothekenalltag
Dieser Teil des spanischen Gesundheitssystems ist nämlich hochmodern: Die receta electrónica (elektronisches Rezept) ist im Gesundheitsportal (el portal de salud) gespeichert und fürs Apothekenpersonal parpierlos über die Karte einsehbar. Es piept, ein geübter Griff in die richtige Rollschublade und das Produkt liegt auf dem Verkaufstresen. Bargeldfreies Bezahlen mit Handy oder Karte? In Spanien bekanntlich nie ein Problem.
Wenn der Cutter zum Einsatz kommt
Doch dann kommt der mir so ans Herz gewachsene anachronistische Kontrast, den ich als „Cutter-Schauspiel“ bezeichne: Die Apothekerin zückt ein Bastelmesserchen (deutsch: „der Cutter“, spanisch: el cúter, mit „u“ ausgesprochen) aus der Schublade. Damit zerschneidet sie umständlich die Schachtel, trennt den código de barras (Barcode) heraus und klebt ihn con celo (Tesafilm) zur Abrechnung mit der Krankenkasse auf einen Zettel.
Von „cúter“ zu „cutre“
Und hier die versprochene Eselsbrücke: Da ich den Vorgang mit dem Cutter so erfrischend unzeitgemäß finde und die spanische Schreibweise cúter auch irgendwie drollig ist, konnte ich mir daran gut die Vokabel cutre (billig, schäbig, geizig) merken. Warum geht die Eselsbrücke verloren? Die Apotheken wollen künftig einen Barcode-Scanner benutzen.
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