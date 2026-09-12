Warum Mallorquiner mit mir "aus Respekt" Spanisch sprechen, obwohl ich ihre Sprache kann

Lluc, Samstagmorgen 7 Uhr, es wird gerade hell. Ich bin mit mallorquinischen Bergläufern für eine Tour auf den Puig de Tomir verabredet. Oder besser gesagt, Mateu hat mich in die Gruppe eingeladen. Aber Mateu kommt nicht. Er hat verschlafen. Ich finde mich wieder in einem Trupp Insulaner aus Porreres, die ich gar nicht kenne.

„Com anam? Som en Frank“, stelle ich mich kurz vor. Ein paar Witzchen über Mateu, wir laufen los – und es dauert etliche Kilometer und Höhenmeter, bis mich ein Laufkompagnon fragt, wo ich eigentlich her bin. Und er meint nicht meine Nationalität, wie sich herausstellt, sondern den Wohnort. „Visc al Pla de na Tesa, a Marratxí.“

Dass es so läuft, ist selten. Meistens sortieren mich Mallorquiner beim Erstkontakt schon von Weitem als Ausländer ein, sprechen mich auf Spanisch, Englisch und Deutsch an. Verständlich zu machen, dass man mit mir gerne auf Mallorquinisch reden kann und ich das sogar toll finde, bedarf in der Regel einer Erklärung. Und dafür ist oft keine Zeit, es macht Umstände, es ist gerade unpassend – oder erst mal wirkungslos.

Mit Lernen ist es nicht getan

Seit einem Jahr habe ich meinen C1-Abschluss in Katalanisch in der Tasche. Ich beherrsche also die Regeln der kniffligen unbetonten Objektpronomen – schaffe es aber nur selten, meine Sprachkenntnisse beim Kassierer im Supermarkt anzuwenden, obwohl er mit dem Kunden vor mir noch Mallorquinisch geplaudert hat. Eine absurde Situation: Einerseits die Appelle, als Ausländer die Inselsprache zu lernen. Andererseits ein sechster Sinn bei fast allen Mallorquinern, ein Sensor, der einen als Nichtsprecher ihrer Sprache einordnet.

Und es wird noch absurder. Ich frage einen waschechten Mallorquiner aus Llucmajor – jeder zweite Satz von ihm ist der Kraftausdruck „mecagondéu “ – etwas in der Inselsprache. Er aber antwortet mir auf Spanisch. Ich wieder auf Mallorquinisch, er wieder auf Spanisch. „Per què em xerres en castellà?“, frage ich ihn schließlich nach dem Grund dafür. „Por respeto“, sagt er mir, „aus Respekt.“

Nach vier Jahren Sprachkurs hätte ich jede Menge Tipps zur Hand, wie man die Inselsprache pauken und üben kann. Genauso spannend finde ich aber inzwischen die Frage, wie und wann man sie im Alltag auch zum Einsatz bringt – dann, wenn kein Katalanisch-Lehrer ein Konversationsthema vorgibt, außerhalb des geschützten Raums des Unterrichts.

Ich bin kein Aktivist geworden

Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich bin kein Aktivist geworden. Aber dass Sprache nicht nur der Kommunikation dient („Spanisch ist doch viel praktischer“), sondern auch Kulturerbe ist, so wie es die Diada de Mallorca am 12. September zelebriert, davon bin ich überzeugt. Es lohnt sich, die Inselsprache systematisch zu lernen – wegen ihrer bildhaften und bodenständigen Ausdrücke, vor allem aber wegen ihres direkten Zugangs zur Identität und Seele einer Insel, die schließlich nicht nur Lifestyle-Kulisse ist.

Diada de Mallorca: Umzug der Riesenfiguren / DM

Zu diesem Charme gehört auch die widerspenstige Aussprache, die mit acht statt fünf Vokallauten viel kniffliger als im Spanischen ist – unmöglich, das auf Anhieb richtig auszusprechen. Daraus folgt ein Schamgefühl, das viele Ausländer vom Sprechen abhält. Bis es irgendwann klick macht. Mein Mallorquinisch klingt blöd? Egal. Hauptsache, man versteht es. Und mit jedem Mal wird es besser. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Mallorquiner darüber lustig macht. Im Gegenteil.

Also bei Erstkontakten einfach losquatschen. Das ist auch deswegen wichtig, weil die Entscheidung zwischen Mallorquinisch und Spanisch sofort fällt – Stichwort sechster Sinn. Spontaneität kann diesen Sensor deaktivieren und zeigen, dass man die Inselsprache nicht als notwendiges Übel, sondern als normale Umgangssprache ansieht.

Und was tun mit Mallorquinern, mit denen man schon immer Spanisch spricht? Eine deutsche Freundin mit perfektem Katalanisch rät mir, bei Spanisch zu bleiben, keinen Wechsel zu forcieren. Das wäre anstrengend und unnatürlich.

Ist mein Mallorquinisch schon gut genug?

Es gibt aber Sonderfälle. Freunde, die eigentlich lieber Mallorquinisch sprechen und sich sichtlich freuen, dass man es lernt. Sie werden zu Sparringspartnern in der Inselsprache, sei es aus eigener Initiative oder auf Einladung („Et puc demanar un favor? A partir d’ara em pots xerrar en mallorquí?“). Es ist eine Gratwanderung: Ist mein Mallorquinisch schon gut genug für eine „normale“ Unterhaltung, oder sind die Lücken im Vokabular noch zu groß?

Noch komplizierter wird es bei gemischten Treffen. Szenario eins: Sobald ein Nicht-Katalanisch-Sprecher dabei ist – egal ob Deutscher, Festlandspanier oder Südamerika- ner –, wechseln alle ins Spanische. Szenario zwei: Der Nichtsprecher hat passive Kenntnisse, hört zu auf Mallorquinisch und antwortet auf Spanisch. Szenario drei: Es geht kunterbunt durcheinander. Diese Szenarien zeigen zweierlei: Der vielzitierte Sprachenkonflikt ist vor allem ein parteipolitisches und alltagsfernes Streitthema. Und: Mallorquinisch ist auf einer internationalen Insel ganz schnell weg vom Fenster, wenn man nur pragmatisch denkt und die Sprache in Ghettos verbannt.

Eine Art Sensor, ein sechster Sinn

Ich benutze in diesem Text Katalanisch und Mallorquinisch synonym. Im Unterricht auf Mallorca werden hiesige Vokabeln und Verb-Endungen gleichberechtigt unterrichtet. Katalanisch ist im Gegensatz zu Spanisch sehr heterogen. In Prüfungen sind alle regionalen Variationen richtig, mündlich wie schriftlich, solange man sie nicht wild vermischt. Im Inselalltag musste ich aber nachbessern. Man will ja nicht catalanista genannt werden, nur weil man für „sprechen“ statt xerrar das Wort parlar benutzt. Bei anderen Vokabeln verstehen manche Mallorquiner dann wieder nur die katalanische Variante: Man kennt Erdbeere als maduixa, aber nicht als fraula – offenbar weil auch die Frucht Importware ist.

Mallorquinisch wird auf diese Weise, mehr als jede andere Sprache, zu einem ewigen Projekt. Dabei lerne ich, die Mallorquiner auf einer Skala einzuordnen. Typ eins: kann Mallorquinisch, spricht es aber nie. Typ zwei: wechselt vom Spanischen in die Inselsprache nur wenn nötig. Typ drei, der Pragmatiker, der mit dem perfekten Sprachsensor. Typ vier: fühlt sich im Mallorquinischen zu Hause und rutscht vom Spanischen stets zurück in die Inselsprache. Typ fünf, der Konsequente, der lieber ins Englische als ins Spanische wechselt.

Langsam aber sicher verfüge somit auch ich gegenüber den Mallorquinern über eine Art Sensor, einen sechsten Sinn.

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