In Llucmajor auf Mallorca war am Mittwoch (20.6.) eine Python-Schlange entwischt. Die Ortspolizei Llucmajor rief per Facebook die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Mittlerweile wurde das Tier gefunden, es befand sich sicher im Haus seines Besitzers.

Das Tier, ein weiß-gelb gefleckter Albino-Python, ist nicht giftig und unter normalen Umständen nicht aggressiv.

