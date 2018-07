Quallen verderben Badespaß am Strand von Caló des Moro

Quallen verderben den Badespaß an der Südwestküste von Mallorca. Am Dienstag (17.7.) sind die Nesseltiere am Strand von Caló des Moro bei Peguera aufgetaucht.

Die Quallen tummelten sich in der Bucht des Naturstrands, zahlreiche wurden von den Wellen an den Strand gespült, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Die Nesseltiere tauchen immer mal wieder an Mallorcas Stränden auf, zuletzt in größerer Zahl im Juni am Es Trenc. In diesem Jahr wurden zudem vereinzelte Exemplare der gefährlichen Portugiesischen Galeere an der Küste gesichtet. /ff

