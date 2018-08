Muränen-Sterben auch vor der Küste von Mallorca?

Das Muränen-Sterben geht offenbar weiter: Am vergangenen Wochenende sind tote Exemplare des Knochenfisches erstmals auch an der Küste von Mallorca entdeckt worden, nachdem es bislang nur Sichtungen auf Ibiza und Formentera gab.

Der Rettungsdienst 112 bestätige per Twitter, dass Ende vergangener Woche eine tote Muräne an der Playa des Carregador in der Gemeinde Calvià gefunden wurde. Am Samstag wurde eine weitere Sichtung in Colònia de Sant Jordi an der Südostküste gemeldet. Derzeit geht das balearische Umweltministerium davon aus, dass es sich um natürliche Todesfälle handle, man werde aber die weitere Entwicklung beobachten.

Noch stehen die Ergebnisse einer Untersuchung auf Ibiza und Formentera zur Todesursache aus. Nachdem Umwelteinflüsse wie Mikroplastik oder Wasserverschmutzung ausgeschlossen wurden, stehen nun Bakterien oder ein Virus im Verdacht. /ff