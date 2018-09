Hufeisennatter erschreckt Passant in Innenstadt von Inca

Eine Hufeisennatter von 110 Zentimetern Länge hat die Ortspolizei am Mittwochabend (5.9.) in Inca auf Mallorca eingefangen. Ein erschrockener Passant hatte bei der Wache angerufen, nachdem er der Schlange auf dem Gehweg der belebten Gran Vía Colón begegnet war. Die Polizei gab das Tier in die Obhut der balearischen Artenschutzbehörde Cofib.

Hintergrund: Schlangen auf den Balearen - gekommen um zu bleiben

Bei der Hufeisennatter (Hemorrhois hippocrepis) handelt es sich um eine vom spanischen Festland eingeschleppte Art, die sich in den vergangenen Jahren auf der Insel stark ausgebreitet hat. Das Tier gilt als leicht reizbar. Der Biss ist nicht giftig aber schmerzhaft. Die Nattern ernähren sich hauptsächlich von Eidechsen, Mäusen, Eiern sowie kleinen Vögeln und gefährden damit die Artenvielfalt auf Mallorca.

