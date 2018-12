Feuerwehr Palma de Mallorca befreit kleinen Hund aus Höhlenschacht

Einen acht Monte alten Hund namens Stark hat die Feuerwehr Palma de Mallorca am Mittwoch (26.12.) aus einem Schacht im Ortsteil La Vileta befreit. Stark war bei einem Spaziergang mit seiner Familie am zweiten Weihnachtstag in ein tiefes Erdloch des Höhlensystems Cuevas del Pilar bei Son Quint gefallen.



Die Familie verständigte den Notruf. Ein Spezialist der Feuerwehr kam zu Hilfe, ließ sich in die Tiefe hinab und konnte den quicklebendigen Hund retten. "Diese Momente, in denen alles gut geht, sind für uns die beste Belohnung", twitterte die Feuerwehr wenig später und hängte vier Videos von der Befreiungsaktion an. /tg





Abajo algunos vídeos que hacemos cuando las condiciones son propicias para poder compartirlos con vosotr@s.

Rescate de Stark (8 meses) de las cuevas del Pilar. Y su entrega a su familia. ?#bomberosprofesionales para esto y lo que haga falta. ????????? pic.twitter.com/cLiUVvQeVu — A.C.i E. (@BombersDePalma) 26. Dezember 2018

3 de 4

Izando al rescatador del fondo del pozo con el cachorro a salvo.



(Gracias compañero por tomarte la molestia de documentar este servicio.) pic.twitter.com/is3tFHE8ZU — A.C.i E. (@BombersDePalma) 26. Dezember 2018