Feuerwehr Mallorca rettet Hund aus 20 Meter Tiefe

Die Feuerwehr Mallorca hat am Donnerstag (3.1.) einen Hund gerettet, der am Castell de Santueri 20 Meter tief in ein Erdloch gestürzt war. Einsatzkräfte der Feuerwache Felanitx seilten sich in die dunkle Tiefe ab und holten das Tier zurück ins Sonnenlicht.

Das Hund war am Vormittag gegen 11.15 Uhr in das Loch gestürzt. Der verzweifelte Besitzer wandte sich an den Notruf 112. Trotz der Tiefe von 20 Metern hatte sich der Setter bei dem Sturz nicht verletzt. /tg