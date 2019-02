Das geheimnisvolle Vogelsterben an der Kathedrale von Palma de Mallorca geht weiter

Das geheimnisvolle Vogelsterben an der Stadtmauer vor der Kathedrale von Palma de Mallorca geht weiter. Wie bereits vor zwei Jahren lagen in den vergangenen Tagen erneut Dutzende toter Stare auf dem Boden. Am Wochenende sollen es 52 tote Vögel gewesen sein. Am Montag kamen weitere Tiere hinzu.

Erneut wurden die Vogelkadaver eingesammelt und dem Tierschutzdienst in Son Reus gebracht. Dieser soll nun Aufschluss über die Todesursache bringen. Vor zwei Jahren waren an derselben Stelle hunderte Stare gestorben. Eine Untersuchung schloss eine Krankheit aus. Ob sich die Vögel an irgendeiner Stelle möglicherweise vergiftet hatten, konnte nicht geklärt werden. Als das Vogelsterben vor zwei Jahren ebenso plötzlich aufhörte wie es begonnen hatte, wurde zunächst auf weitere Untersuchungen verzichtet.

Die Stadt Palma verwies darauf, dass keines der eingesetzten Unkrautvernichter tödlich für Tiere sei. /tg