Sóller hat ein neues Luxushotel - für Insekten

Nicht jedes Hotel auf Mallorca ist für Urlauber gedacht. Ein neues Insekten-Hotel hat der Botanische Garten Sóller am Mittwoch (20.3.) der Öffentlichkeit präsentiert. Entworfen hat es der Leiter des Jardín Botánico, Josep Lluís Gradaille. Beim Bauen half ihm ein örtlicher Schreiner.

Bei dem Projekt solle es nicht nur darum gehen, viele verschiedene Insekten in den Garten zu locken. Auch möglichst viele der bereits im Garten lebenden Insekten sollen nach und nach in die neue Struktur umziehen. Die Konzentration auf einen kleinen Raum erleichtere das Studium der Tiere, so Gradaille. Um den Umzug möglichst attraktiv zu machen, werde man die Umgebung mit besonders bunt blühenden Pflanzen säumen. /tg