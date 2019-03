Segelquallen-Schwemme in der Bucht von Port de Sóller

Segelquallen am Strand von Sóller.

Segelquallen am Strand von Sóller. Foto: DM

Massiver Besuch der Nesseltiere an der Küste von Mallorca: Zahlreiche Segelquallen sind am Montag (25.3.) in der Bucht von Port de Sóller angeschwemmt worden. Die bläulichen Tiere bedeckten ganze Abschnitte des Strands.

Die Segelquallen (Velella velella) sind im Gegensatz etwa zu Feuerquallen ungefährlich für den Menschen. Sie leben in tropischen und subtropischen Meeren, aber auch im westlichen Mittelmeer. Die Nesseltiere können sich nicht aktiv fortbewegen, sondern werden vom Wind getrieben. Sie bestehen aus einem etwa vier Zentimeter langen bei lebendigen Tieren blauen Chitinkörber, der wie ein Floß mit Segel geformt ist. Luftkammern im Körper lassen die Quallen an der Wasseroberfläche schweben.

Lesen Sie hier weiter: Segelqualle - zur Hälfte vom Winde verweht

Fotogalerie: Quallen von A bis Z