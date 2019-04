Wale sind in den Gewässern rund um Mallorca keine Seltenheit. Aber selten bekommt man sie so direkt zu Gesicht, wie es Lee Burke in diesem Video festhalten konnte. Am Freitag (29.3.) hatte er das Glück, dicht vor der Küste von Santa Ponça im Südwesten der Insel einen Wal zu filmen, der unmittelbar neben seinem Boot auftauchte. /tg

