Polizei stellt Pechvogel mit gestohlenem Kakadu auf dem Armaturenbrett

Wegen eines wertvollen und anscheinend gestohlenen Kakadus, der frei auf dem Armaturenbrett eines fahrenden Pkws herumhüpfte, hat die Nationalpolizei auf Mallorca am Montag (15.4.) einen Autofahrer in Palmas Stadtviertel La Soledat gestoppt und festgenommen. Der Streife war der ungewöhnliche Tropenvogel ins Auge gefallen und hielten den Wagen an.

Nach Überprüfungen durch die Zentrale erhielten die Beamten im Streifenwagen die Nachricht, dass der Kakadu -geschätzter Wert etwa 5.000 Euro - zusammen mit zwei weiteren wertvollen Vögeln Stunden zuvor aus einem geparkten Auto vor einem Restaurant an der Landstraße nach Llucmajor gestohlen worden war. Die Polizisten durchsuchten das Fahrzeug. Doch statt der zwei weiteren Vögel fanden sie die Registrierkasse einer Tankstelle, die ebenfalls wenige Stunden zuvor überfallen worden war und sich nur wenige Meter vom Restaurant befindet, an dessen Parkplatz die Vögel geklaut wurden.

Nach Öffnen der Kasse stellten die Beamten fest, dass sich lediglich 12 Euro Bargeld in der geraubten Kasse befanden. Der Fahrer des Wagens wurde wegen mutmaßlichen Raubüberfalls festgenommen. Später stellte sich heraus, dass der Mann schon am Tag zuvor wenig Glück gehabt hatte. Auch am Morgen des Sonntag hatte er wohl versucht, dieselbe Tankstelle zu überfallen. Die Wachleute der Tankstelle hatten ihn an seinem Vorhaben gehindert.

Die Nationalpolizei sucht nun nach den anderen beiden Vögeln und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Es handelt sich um einen grünen Amazonenpapagei und einen knallroten Sonnensittich. /tg