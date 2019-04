Mit Kopf steckengeblieben: Feuerwehr befreit eingeklemmten Hund

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Mittwoch (24.4.) einen Hund gerettet, der mit dem Kopf in einem Lüftungsschacht eingeklemmt war und sich nicht aus eigener Kraft befreien konnte.

Zu dem Zwischenfall kam es am Morgen in einer Küche im Viertel Son Gotleu in Palma de Mallorca, wie die Feuerwehr von Palma de Mallorca berichtet. Die von der Ortspolizei alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr erweiterten den Lüftungsschacht in einer knapp einstündigen Operation, bis der Hund wieder freikam. Anschließend wurde er für eine tierärztliche Untersuchung ins Auffanglager Son Reus gebracht. /ff