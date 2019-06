Wanzen-Plage beunruhigt Palmas Stadtviertel Son Ferriol

Eine Wanzenplage beunruhigt seit Tagen die Bevölkerung am Stadtrand von Palma de Mallorca. In einigen Straßen im Stadtviertel Son Ferriol bevölkern tagsüber schwarz-rote Krabbeltiere massenhaft Hauswände und Gehwege. Experten zufolge handelt es sich um den Pandur, eine für den Menschen harmlose Bodenwanze, die als Plage höchstens auf den Feldern Schaden anrichten kann.

Die Wanzen sind tagsüber auf sonnigen Hauswänden und Gehsteigen zu sehen. Nachts verschwinden sie in ihren Löchern, wie Anwohner in den sozialen Netzwerken diskutieren. Die Stadt Palma hat einen Schädlingsbeauftragten geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Anscheinend stammen die Pandur-Wanzen aus einem unbestellten Acker am Ortsrand des Camí de Muntanya in Son Ferriol. /tg