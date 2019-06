Diese Vierbeiner auf Mallorca suchen ein Zuhause

Die Tierschutzorganisation "Peluditos" vom städtischen Tierheim Son Reus in Palma de Mallorca hat am Samstag (8.6.) mal wieder einige ihrer Tiere vorgestellt, die dringend ein neues Zuhause suchen. Insgesamt 23 Hunde wurden beim großen Schaulaufen im Tierheim dem Publikum präsentiert. Für gute Stimmung sorgten auch Getränkestände und eine Tombola.

Derweil gab das Rathaus von Palma de Mallorca in dieser Woche eine gute Nachricht preis: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres haben weniger Halter ihre Hunde und Katzen in und um Palma ausgesetzt, als in der Vergangenheit.

Wer die Vierbeiner aus Son Reus kennenlernen will, kann sich auf der Facebook-Seite der Vereinigung informieren, dort werden auch ständig die Neuzugänge samt Fotos vorgestellt: www.facebook.com/Peluditosdesonreus/

/somo