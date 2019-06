Feuerwehr von Palma de Mallorca rettet Eule in Son Ferriol

Die Feuerwehr von Palma de Mallorca hat am Samstagabend (15.6.) eine Eule gerettet, die nahe eines Fenstersimses in fünf Metern Höhe in einer Dachrinne festsaß. Zu dem Einsatz kam es in dem Vorort Son Ferriol östlich von Palma.

Mit einer ausziehbaren Leiter gelang es den Einsatzkräften, sich dem Tier zu nähern. Sie befreiten es und gaben es den Experten der balearischen Artenschutzbehörde Cofib, die sich nun um die Eule kümmern. /sw