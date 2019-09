Zwei tote Mönchsgeier an Mallorcas Nordküste gefunden

Auf Mallorca sind zwei tote Mönchsgeier gefunden worden. Wie das Umweltministerium am Dienstag (3.9.) mitteilte, haben Mitarbeiter des Ministeriums an der Nordküste der Insel zwei Exemplare des "Voltor negre" leblos entdeckt. Der genaue Fundort wurde nicht genannt. Die beiden Tierkadaver wurden in ein Labor der Artenschutzbehörde Cofib gebracht.



Auf den Balearen sind drei Geierarten heimisch, darunter die weltweit einzigartigen Mönchsgeier. Die geschützte Art war lange vom Aussterben bedroht. Dank der Arbeit der Deutsch-Österreicherin Evelyn Tewes und ihrer Mönchsgeier-Stiftung hat sich der Bestand inzwischen erholt und ist nicht mehr akut bedroht. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 25 Küken auf der Insel geboren. 35 Brutpärchen gibt es inzwischen auf Mallorca.





Aquesta setmana hem procedit a la recollida de dos voltors negres morts a la costa nord de Mallorca. Els hem traslladat al laboratori del #COFIB. pic.twitter.com/3sLUZCdPx9 — Agents Medi Ambient (@AgentsMediAmbIB) 3. September 2019

Die MZ zeichnete Tewes im Sommer 2018 mit dem erstmals vergebenen Preis für herausragende Leistungen an der Schnittstelle zwischen der deutschsprachigen und mallorquinischen Öffentlichkeit aus. /jk