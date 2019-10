Neuer Stierkampf auf Mallorca geplant

Am Samstag, (12.10.) soll in Inca auf Mallorca ein weiterer Stierkampf stattfinden. Wie die spanischen Tageszeitungen "El Mundo" und "La Razón" berichten, beginnt das Spektakel um 17 Uhr. Die Ortspolizei Inca erklärte der MZ am Mittwoch (2.10.), dass man von der Veranstaltung wisse. Allerdings gab es bei den üblichen Vorverkaufsstellen im Internet weder Tickets noch Informationen zu dem Termin in Inca. Bereits im September gab es Verwirrung um einen in den sozialen Netzwerken angekündigten Stierkampf in Muro, der später nicht stattfand.

Mit dem nun geplanten Stierkampf in Inca solle der verstorbene Torero Dámaso González Carrasco geehrt werden, heißt es auf dem Onlineportal Mundotoro. Dabei handele es sich um den Stierkämpfer, der am häufigsten auf der Insel aufgetreten sei.

Das Spektakel findet am spanischen Nationalfeiertag (Día de la Hispanidad) statt. Star der Veranstaltung wird der Torero José Ortega Cano sein. Als weitere Namen stehen José Barceló 'Campanilla', Juan Serrano 'Finito de Córdoba', Javier Vázquez, 'Paulita', Pedro Gutiérrez 'El Capea', und Alejandro Esplá auf dem Programm. Die Tiere stellt die Ganadería Sonia González.

Beim letzten Stierkampf auf Mallorca, im August in Palma de Mallorca, hatten Tierschützer gegen diese Art der Tierquälerei protestiert. Die Balearen hatten ursprünglich ein Tierschutzgesetz verabschiedet, dass diese Art von Spektakeln verbietet. Später wurde dieses Gesetz von Richtern in Madrid für ungültig erklärt. Seither ist es wieder erlaubt, Stiere in den Arenen auf Mallorca und den Nachbarinseln zu töten. /tg