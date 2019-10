Palma meint, die Mückenplage dieses Jahr im Griff zu haben

Die für die warmen Herbsttage auf Mallorca übliche Mückenplage scheint dieses Jahr weniger schlimm auszufallen. Bei der Stadt Palma seien bislang deutlich weniger Beschwerden eingegangen als in den Vorjahren. Im Monat September, in dem es in der Nähe zum Flughafen und in anderen Ortsteilen am Stadtrand in den vergangenen Jahren jeweils zu unerträglichen Zuständen gekommen war, gab es im vergangenen Monat September nur 13 Beschwerden. 2018 waren es 43 gewesen und 2017 sogar 62 Anrufe durch die Anwohner.

Die Stadt Palma geht davon aus, dass die Einsätze der vergangenen Jahre und Monate nun ihre Wirkung zeigen. Sollte sich die Lage nicht deutlich verschlimmern, könne man in diesem Herbst deswegen auf weitere Sprühkampagnen verzichten, hieß es von Seiten der Stadtverwaltung. /tg

