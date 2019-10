Ausgebüchster Hund beißt zwei Passanten auf Mallorca

Ein Hund hat am Dienstag (15.10.) auf Mallorca zwei Passanten gebissen. Das Tier war wohl von einer Finca ausgebüchst. Die beiden Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich am gegen 9.30 Uhr an der Meerespromenade von Portocolom auf der Plaza d'es Corso. Der Hund lief frei rum und attackierte plötzlich die Passanten, einen 71-jährigen Mann und eine 44-jährige Frau. Der Mann wurde nur leicht verletzt, die Frau erlitt heftige Bisswunden am Arm.

Die Attacken sorgten für leichte Panik auf dem Platz, Anrufe gingen bei der Polizei ein. Der Hund hatte sich vom Platz entfernt, aber ein Zeuge folgte ihm und konnte der Polizei so dabei helfen, dass Tier zu fangen.

Der Hund wurde in einen Zwinger eingesperrt. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer. /rp