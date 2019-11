Geschützte Enten aus Deutschland finden neue Heimat auf Mallorca

30 vom Aussterben bedrohte Marmelenten (marmaronetta angustirostris) haben am Mittwoch (6.11.) in der Bucht von Pollença im Norden von Mallorca ein neues Zuhause gefunden. Experten des balearischen Umweltministeriums entließen die 13 Weibchen und 17 Männchen, die in Mai und Juni 2019 in Zoos in Köln und Berlin geboren worden waren, in dem Feuchtgebiet S'Albufereta in die Freiheit.

Von dem geschützten Gebiet aus soll sich die Art nun vermehren, damit sie langfristig erhalten bleibt. Die Tiere wurden, damit die Tierschützer sie wiedererkennen, mit einem Metallring gekennzeichnet. Erst 2018 war die Marmelente in die Liste geschützter Arten aufgenommen worden. /sw