Behörden, Jäger und Biologen sollen Schlangenplage auf Mallorca abwenden

Schulkinder bei einem Projekt zum Thema Schlangen in Sineu. Foto: DM

Um die Schlangenplage auf Mallorca in den Griff zu bekommen, sollen Balearen-Regierung, Rathäuser und Jäger nun gegmeinsame Sache machen. Das Landesumweltministerium will finanziell dafür aufkommen, wenn Jäger und Mitarbeiter der Kommunen das Aufstellen, die Wartung und das Leeren der Fallen übernehmen. Auf diese Weise sollen inselweit 200 bis 300 Schlangen-Fallen aufgestellt werden.

Über Faltblätter soll die Bevölkerung über die Verbreitung der Schlangenarten informiert werden, die auf der Insel kaum Fressfeinde haben und sich deshalb ungestört vermehren können, informierte Llorenç Mas vom Umweltministerium bei einem Ortstermin in Petra am Montag (25.11.). Auch die Balearen-Universität soll mit Wissen und Forschung zum Lebensraum der Tiere ihren Teil zum Kampf gegen die Schlangen beitragen, so der Plan der Balearen-Regierung. /tg