Sóller richtet für den Winter einen Hundestrand ein

Zumindest über die Wintermonate sollen die Hunde in Sóller auf Mallorca einen Strandabschnitt bekommen, an dem sie mit ans Meer gehen können. Wahrscheinlich soll ein Abschnitt der Playa del Mónaco künftig in den Monaten November, Dezember und Januar für Hunde erlaubt sein. Auch Reiter sollen denselben Abschnitt für ihre Ausritte mit Pferden nutzen dürfen.

Im Rathaus Sóller muss man noch eine endgültige Entscheidung treffen. Statt der Playa del Mónaco könnte man auch einen Teil der Playa den Repic für Tiere öffnen. Diese Option gilt aber bislang als weniger wahrscheinlich. Der jeweilige Abschnitt wird ausgeschildert und mit Mülltütchen für die Exkremente ausgestattet. /tg