Hunde töten 16 Lämmer und ein Schaf bei Palma de Mallorca

Am Samstag (14.12.) haben mehrere Hunde auf dem Gelände einer Finca in Sa Casa Blanca nahe Palma de Mallorca Lämmer und Schafe gerissen, 16 junge Tiere und ein Schaf kamen dabei zu Tode.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr am Samstagnachmittag auf der Finca Son Ferreret in dem zu Palma de Mallorca gehörenden Ort Sa Casa Blanca. Einige Anwohner sollen gesehen haben, wie mehrere Hunde in dem Zuchtbetrieb Lämmer und Schafe attackierten. Zwei der kleinsten Tiere sollen sie komplett verschlungen haben. Zehn weitere kamen durch die Bisse direkt zu Tode, vier weitere erlagen später ihren tödlichen Verletzungen. Sieben Lämmer wiesen keine tödlichen Verletzungen auf und können womöglich wieder auf die Beine kommen.

Auch ein älteres Schaf starb infolge seiner Bisswunden im Hals.

Die Züchter Ángel und Sergio Galdón, Vater und Sohn, zeigten sich bestürzt über den Angriff durch die Hunde. Die Hunde sollen ihren Nachbarn gehören. "Wir leben von dem Viehbestand. Den entstandenen Schaden schätzen wir auf 2.000 Euro", sagte Sergio Galdón.

Gerade zu Weihnachten, wenn viel Lammfleisch gekauft wird, bringen die Tiere den Züchtern einen hohen Ertrag. "Es ist nicht nur so, dass einzelne Schafe gestorben sind. Viele von ihnen waren trächtig und haben den Nachwuchs verloren", hieß es weiterhin von dem Viehhalter.

Die Galdóns haben bei der Ortspolizei und der Guardia Civil Anzeige erstattet und auch Kontakt mit der Stiftung Naturaparc aufgenommen.

Experten sollen untersuchen, ob die Hunde gechipt sind und über die notwendigen Impfungen verfügen.

Laut Sergio Galdón stellen die Hunde für die noch übrigen Tiere weiterhin eine Gefahr dar. "Sie haben sich daran gewöhnt, zu töten, und werden wieder kommen", sagte er. /sw