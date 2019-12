Verdacht auf Ritual: Frau entdeckt zerstückelte Tierkadaver auf Mallorca

Die blutigen Spuren eines schrecklichen Rituals hat eine Anwohnerin in Santa Eugènia auf Mallorca entdeckt. Unbekannte töteten anscheinend vier Schafe und etwa ebenso viele Hühner, um sie zu zerstückeln und die Kadaverteile in Bäumen aufzuhängen. Die Frau fand die toten Tiere am 12. Dezember in der Nähe ihres Hauses und zeigte den Vorfall bei der Polizei an, wie jetzt die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtete.

"Es war ein schrecklicher Anblick, ich war ganz geschockt", erklärt die Frau der Zeitung. Ihr Haus befindet sich in der Nähe von Ses Coves bei Santa Eugènia. Der Vorfall muss sich tagsüber am 11. Dezember zugetragen haben, weil zu dem Zeitpunkt ihre Hunde laut gebellt hätten. Am nächsten Tag sah sie Dinge in den Bäumen hängen: "Am Anfang dachte ich, jemand hätte Müll in die Bäume gehängt und ich wollte ihn wegräumen. Dann bemerkte ich, dass es sich um Teile von zerstückelten Tieren handelte, die in den Ästen hingen." Die Guardia Civil hat Ermittlungen eingeleitet. /tg