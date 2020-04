Invasion blauer Segelquallen in Cala Figuera

In Cala Figuera an der Südostküste Mallorcas sind am vergangenen Dienstag (31.3) zahreiche Quallen der Gattung Velella velella durch die Meeresströmungen bis in die Bucht angeschwemmt worden.

Die blauen Segelquallen sind bekannt dafür, stets in großen Schwärmen durch das Mittelmeer zu ziehen. Besonders im Frühling stranden sie dabei an den Küsten von Mallorca.

Die kleinen Meerestiere besitzen eine Flosse in Form eines Segels, die sie an der Meeresoberfläche mit Hilfe des Windes vorantreiben lässt. Es handelt sich um eine harmlose Spezies, die bei Badegästen keine Verätzungen auslöst. /lh