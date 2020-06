Das Coronavirus auf Mallorca erschnüffeln

Beatrice Alessia Lupin ist sich sicher: Die ­neuen Helden in der Corona-Krise auf Mallorca könnten ­Kenya, Mona oder Boy heißen. Statt mit komplizierten Tests und wissenschaftlichem Sach­verstand könnten die drei innerhalb von ­kürzester Zeit feststellen, wer an dem Virus erkrankt ist und wer nicht, und das allein dank ihrer ­guten ­Nasen. Die drei sind Arbeitshunde, ausgebildet im Aufspüren verschiedener Substanzen. Und wenn es nach ihrem Frauchen geht, dann ­sollen sie sich bald voll und ganz auf das neuartige Virus fokussieren. Doch dazu bedarf es der ­Mithilfe der Bevölkerung.

Gut drei Jahre ist es nun her, dass die gebürtige Schweizerin von Frankreich aus nach ­Mallorca übergesiedelt ist. Beim Umzug mit dabei waren ihre damals noch blutjunge deutsche Schäferhündin Mona und ihr heute vier Jahre alter belgischer Schäferhund Boy. Seit ­Januar dieses Jahres ist nun auch die Schäferhündin Kenya Teil des Rudels. „Sie alle ent­stammen nicht nur bewährten Arbeitslinien, ­sondern sind auch bereit, das Virus zu identifizieren", beteuert Lupin. Sie selbst habe jahrelange Erfahrung mit Tieren im Allgemeinen und der Ausbildung von Hunden. „Mein ­Stiefvater war Tierarzt, ich selbst habe ein ­Diplom in Veterinär­akupunktur", berichtet sie. Zudem habe sie in Frankreich mit einem Polizei­hundeausbilder an der Ausbildung von Spür- und Schutzhunden mitgewirkt.

„Mein Ziel war es, hier auf Mallorca eine Firma zu gründen, mit der ich meine Hunde als Schimmel- oder Bettwanzensuchhunde einsetze", so Lupin. Doch dann kam Corona, und das Problem, dass es zumindest zeitweise wenige verfügbare Tests gibt, um das Virus im Körper eines Menschen nachzuweisen, und dass es Stunden, teilweise Tage dauert, bis diese ein Ergebnis liefern. „Spürhunde können in weniger als 20 Sekunden feststellen, ob ein Mensch infiziert ist oder nicht", sagt Lupin.

Mit ihrer Behauptung steht die 49-Jährige nicht allein da. Seit Wochen wird interna­tional daran geforscht, ob und wie Hunde

Covid-19 erkennen können. Die größte dieser Studien ist derzeit an der Universität von ­Helsinki in Arbeit. Die Projektleiterin, Anna Hielm-Björkman, hat bereits erste Ergebnisse bekannt gegeben. Es sei fantastisch zu sehen, wie schnell die Hunde gelernt hätten, den neuen Geruch zu erkennen, so Hielm-Björkman ­gegenüber der „Deutschen Welle". Bereits nach kurzer Zeit hätten die Tiere den Urin von SARS-CoV-2-Infizierten fast so zuverlässig identifiziert wie ein gängiger PCR-Test.

Auch Forscherteams in Großbritannien. Frankreich und den USA beschäftigen sich mit dieser Frage. Die Versuchsanordnung ähnelt sich stets: Spürhunde riechen an Urinproben von Gesunden und Erkrankten. Sobald sie die Proben von Coronavirus-Infizierten erkennen, bekommen sie eine Belohnung.

Dass Hunde auf Krankheiten anschlagen können, ist so neu nicht: Bereits seit Jahren gilt als wissenschaftlich erwiesen, dass es ­ihnen möglich ist, bestimmte Krebs-Typen oder Malaria zu erschnüffeln. Die Zuver­lässigkeit liegt bei bis zu 98 Prozent. Ob eine ähnlich hohe Trefferquote auch beim ­Coronavirus möglich ist, muss erst noch bewiesen werden. Beatrice Alessia Lupin ist sich schon jetzt sicher: „Die Hunde irren sich nicht, sie erkennen die infizierten Proben sofort", beteuert sie. „Ein deutscher Schäferhund hat bis zu 240 Millionen Riechzellen, ein Mensch nur fünf Millionen."

Zweifler merken an, dass Viren eher ­geruchlos sein dürften. „Aber sie greifen ­verschiedene Organe im Körper an, und ­dadurch entwickelt sich ein im Urin nachweisbarer Duft", sagt Beatrice Alessia Lupin, die in den vergangenen Wochen in engem Kontakt mit Mikrobiologen und Virologen stand. Anna Hielm-Björkman von der Universität Helsinki vermutet bestimmte Molekül-Cocktails hinter den Düften, die Hunde ­sowohl manchen Krebs-Typ als auch Covid-19 erkennen lassen. Welche genau das sind, wisse man aber noch nicht.

Auch wenn am Wochenende ein erster Artikel zum Thema in „El País" erschien, dürften Spaniens Gesundheitspolitiker noch nicht viel von der Möglichkeit wissen, Hunde bei der Corona-Erkennung einzusetzen. Studien gibt es hierzulande nicht, auch von kon­kreten Einsätzen ist nichts bekannt. Beatrice ­Alessia Lupin würde das gern ändern. „Meine Hunde sind bereit, sie können unter erschwerten Bedingungen suchen, etwa bei starkem Wind. Da ist eine Laborsituation für sie ein ­Kinderspiel." Ausschlaggebend sei die Aus­bildung und ein kontinuierliches Training, ­damit das Tier das Erschnüffelte nicht nur erkennt, sondern auch zuverlässig anzeigt.

Um den Beweis anzutreten, müssen Kenya, Mona und Boy aber erst abgerichtet werden. „Ich brauche dringend Urinproben von Menschen, die innerhalb der vergangenen zehn Tage einen auf Corona positiv getesteten PCR-Test gemacht haben und sich derzeit in ­Quarantäne befinden", sagt Beatrice Alessia ­Lupin. In Zusammenarbeit mit medizinischem Personal wolle sie die Proben unter ­hohen Sicherheitsvorkehrungen bei den auf Mallorca Infizierten zu Hause abholen, das darin befindliche Virus mithilfe von UV-Boxen inaktivieren und ihren Hunden vorsetzen. „So ist es für Mensch und Tier ungefährlich." Schon 20 positive Proben genügten zur Abrichtung.

Einmal auf das Coronavirus getrimmt, könnten Mona, Boy und Kenya bereits nach drei bis vier Wochen problemlos auf Mallorca eingesetzt werden. „Zum Beispiel kurz vor dem Auslaufen auf Kreuzfahrtschiffen, beim Check-in in Hotels oder am Flughafen."

Kontakt und weitere Infos: perrosrastreadores@gmail.com, WhatsApp: 637-85 34 19, www.covid19-perros.com