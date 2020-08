Mallorca-Adler soll nach geheiltem Beinbruch in Madrid freigelassen werden

Die balearische Artenschutzbehörde Cofib hat einen Habichtsadler gesund gepflegt. Das Tier wurde nun von Mallorca nach Madrid gebracht, wo es freigelassen werden soll.

Der Adler stammt aus Llucmajor. Am 12. Mai wurde er beim Cofib mit einem gebrochenen Bein eingeliefert von Mitarbeitern der Stiftung Natura Parc eingeliefert. Sie hatten die Art verfolgt, um die Tiere zu markieren und dadurch Aufschluss über die Population zu bekommen.

Das Jungtier kam in den OP und erholte sich zwei Monate lang von der Verletzung. Die Heilung verlief gut, aber noch hat der Adler ein paar Schwierigkeiten, das Bein zu bewegen. Daher kam es nun in die Einrichtung Grefa nach Majadahonda, in der Nähe von Madrid, wo die Heilung abgeschlossen werden soll.

Dort soll das Tier auch ausgesetzt werden, da es schlecht um die Population der Habichtsadler in Madrid steht. /rp

Lesen Sie hier weiter: Bestand der Greifvögel auf Mallorca erholt sich