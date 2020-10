Passen Sie auf die Sturmtaucher-Babys auf!

Das Umweltamt auf Mallorca bittet die Bürger darum, in den kommenden Tagen ein Auge auf verirrte Jungvögel zu haben. Denn der Nachwuchs der Sepiasturmtaucher lernt gerade das Fliegen.

Die Vögel zählen in Spanien zu den geschützten Arten. Auf Mallorca nistet der Sturmtaucher auf Inseln, wie Cabrera oder Pantaleu vor Sant Elm. Das elektrische Licht an den Küsten verwirrt die Jungvögel bei ihren ersten Flugstunden. Nicht selten landen sie auf Straßen oder in Gärten im städtischen Gebiet.

Wer ein Exemplar bei sich entdeckt, soll umgehend den Notruf 112 wählen. Bis die Experten eintreffen, soll der Vogel sorgfältig mit einem Tuch gefangen und in einem belüfteten Karton gehalten werden. Das Umweltamt bittet darum, den Vögeln weder Essen noch Trinken zu geben. /rp