In Deutschland geboren, auf Mallorca in die Freiheit entlassen

44 Marmelenten haben in der Albufera ein neues Zuhause gefunden. Foto: Caib

44 vom Aussterben bedrohte Marmelenten (marmaronetta angustirostris) haben am Donnerstag (12.11.) im Feuchtgebiet Albufera im Nordosten von Mallorca ein neues Zuhause gefunden.

Auf die Welt kamen die Exemplare der Art, die seit 2018 besonders geschützt wird, erneut im Zoo in Köln.

Hintergrund: Geschützte Enten aus Deutschland finden neue Heimat

Bereits im vergangenen Jahr wurden 13 Weibchen und 17 Männchen, die im Mai und Juni 2019 in Zoos in Köln und Berlin geboren worden waren, auf Mallorca in die Freiheit entlassen.

Von dem geschützten Gebiet aus soll sich die Art nun vermehren, damit sie langfristig erhalten bleibt. Die Tiere wurden, damit die Tierschützer sie wiedererkennen und ihre Fortplfanzung mitverfolgen können, mit einem Metallring gekennzeichnet. /sw