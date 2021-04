Quallen-Schwemme an Stränden bei Cala Ratjada

Vorsicht an den Stränden bei Cala Ratjada im Osten von Mallorca: Wie Bilder in den sozialen Netzwerken beweisen, sind in der Cala Agulla sowie in der Cala Moltò am Donnerstag (8.4.) Tausende von etwa handgroßen Leucht- oder Feuerquallen (Pelagia noctiluca) angeschwemmt worden. Womöglich sind auch einige Exemplare der besonders gefürchteten Portugiesischen Galeere (Physalia physalis) darunter.



Eine besonders beeindruckende Aufnahme stammt von Rafel Ginard an der Landspitze Punta des Gulló zwischen den beiden Buchten.





Hi ha grumer per tota sa costa de llevant. Aquest vídeo és des Gulló. Quina passada!@MiquelSalamanca @jacobpetrus_tve pic.twitter.com/1bhQ6gWhMC — Rafel Ginard (@calliquecalli) April 8, 2021

Folgendes Video stammt von dem auch bei Urlaubern beliebten Naturstrand Cala Agulla:Zu ähnlichen Quallen-Schwemmen kommt es auf Mallorca immer wieder. Eine Rolle spielen dabei die Meerestemperatur sowie die vorherrschenden Strömungen. Genaue Vorhersagen sind jedoch schwierig.